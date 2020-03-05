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И шик, и спорт: Нельсон вслед за Дайнеко поддержала тренд на одежду с пайетками

Певица умело сочетала вечерний стиль со спортивным.

И шик, и спорт: Нельсон вслед за Дайнеко поддержала тренд на одежду с пайетками
Ирина Нельсон. Фото: Global look press.

Ирина Нельсон в очередной раз поразила светскую публику своей неувядающей молодостью и красотой. 47-летняя звезда предстала на препати музыкального фестиваля «Жара» в трендовом образе, впечатлив фигурой и чувством стиля.

Певица выбрала стильную асимметричную футболку, расшитую серебристыми пайетками с нашивными полосками, которые обычно используют в спортивных костюмах. А также легкие брюки-бананы, которые тоже навевали ассоциации со спортом. Этот динамичный наряд она искусно комбинировала с туфельками на шпильках и женственной прической.

Дизайнер одежды Сергей Никулин ранее рассказывал Teleprogramma.pro, что сегодня сочетание на первый взгляд несочетаемых вещей – в тренде.

Ирина Нельсон. Фото
Ирина Нельсон. Фото: Владимир Веленгурин/ КП.

Любопытно, что серебристый наряд в пайетках выбрала для этой же вечеринки и певица Виктория Дайнеко. Правда, по мнению имидж-стилиста Ольги Трофимовой, у нее не получилось удачно соединить блестящее платье и обувь с аксессуарами. Об этом мы писали ранее.

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