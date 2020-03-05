«Колье и серьги выглядят лишними»: Дайнеко переборщила с аксессуарами на вечеринке

С 29 июля по 2 августа в Баку состоится ежегодный международный музыкальный фестиваль «Жара». А пока в Москве прошла его презентация. На ней стало известно, что ведущими представления станут Константин Богомолов и Ксения Собчак, что немало удивило многих участников препати, ведь режиссер никогда не выступал в такой роли. Тем более столь массового мероприятия.

Поймали свою долю славы на вечеринке и солистки группы «Фабрика, явившись сюда в масках, расшитых пайетками. Естественно, что внимание фотокорреспондентов в этот вечер было приковано к этим дамам.

Не смогла отказаться от наряда в пайетках и Виктория Данеко, появившись на светском мероприятии в блестящем платье мини. Наряд отлично сидел на певице и выгодно преподносил достоинства ее фигуры. Однако имидж-стилист Ольга Трофимова не оценила стараний звезды.

«Виктория Дайнеко – персона гламурная, любит наряжаться. И обычно ее образы получаются весьма успешными. Но в этот раз мне не понравилось, как она сочетала одежду и обувь с аксессуарами. Колье и серьги в этом прочтении выглядят совершенно лишними. Вполне можно было ограничиться объемным ремнем (у него очень крупная пряжка, забирающая на себя внимание), сапогами с высоким голенищем и просто колоритом ее внешности. Здесь слишком много мелких деталей, которые рассеивают внимание от красивого платья модного силуэта с очерченными плечами», – прокомментировала эксперт для Teleprogramma.pro.

Справка

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.