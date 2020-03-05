«Когда-нибудь это бомбанет»: Шейк сочетала классический тренч с бейсболкой и перчатками

Ирина Шейк появилась на страницах журнала Vogue в необычном образе: классический стиль она соединила с уличным и ультрасовременным. По словам дизайнера Сергея Никулина, в последнее время это уже считается нормой.

Поверх белого белья звезда накинула традиционный длинный тренч, завязав его поясом на талии. Его она сочетала с бейсболкой, черными массивными сапогами на толстой подошве и кожаными перчатками. Как это ни удивительно, но такой образ современные модницы могут с успехом трансформировать для своей обыденной жизни. Надо лишь надеть под тренч что-то более внушительное, нежели белье.

Хотя и это не обязательно. Как объяснил наш эксперт, еще в 2004–2005 годах родилось такое понятие как порношик. Тогда нижнее белье стало занимать позиции повседневной одежды. Но это для экстремальных особ. А вот надеть под актуальный плащ бейсболку и массивную обувь с контрастными перчатками — вполне реально.

«Тренч — такой элемент одежды, который сочетается со всем. Его можно носить и с бейсболками, и с вечерними укладками. Все зависит от места, куда собирается отправиться женщина, характера мероприятия и погоды. Мне немножко режет глаза сочетание тренча и массивной обуви, поскольку я больше придерживаюсь классики, но это тренд, и никуда от него не денешься. Люди следуют ему, чтобы выглядеть модно», — дал комментарий Сергей для Teleprogramma.pro.

Дизайнер одежды также обратил внимание на контрастные перчатки Ирины. Сегодня они в тренде, причем часто грубоватые, практически мужские модели — по локоть, расширяющиеся кверху. Модельеры все чаще используют их в создании образов.