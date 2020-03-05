Ковальчук поддержала тренд на маскулинность, примерив брючный костюм-парашют

Юлия Ковальчук удивила некоторых гостей вечеринки, посвященной предстоящему в Баку фестивалю «Жара». Вместо привычного женственного наряда звезда выбрала практически мужской безразмерный костюм-парашют, сообщает КП.

Звезда примерила однобортный жакет с черным воротником и такого же тона широкие присборенные брюки с завышенной талией. По словам эксперта моды Влада Лисовца, именно такие модели сегодня наиболее актуальны.

Также звезда надела черную рубаху, небрежно заправив один ее край в брюки. И здесь звезда не прогадала. Как утверждает стилист, современная модная женщина не должна выглядеть нарочито, у окружающих ее людей должно создаваться впечатление, будто она ни секунды не думала о том, как она выглядит.

Именно поэтому Влад не рекомендовал девушкам, выбирая трендовый на сегодня маскулинный стиль, использовать такие аксессуары, как бабочка или подтяжки. Они будут смотреться слишком надуманными.

Завершила свой образ Юлия Ковальчук туфлями в мужском стиле и нежным кулоном на шее, тем самым подчеркнув свою женственность.