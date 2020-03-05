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Ковальчук поддержала тренд на маскулинность, примерив брючный костюм-парашют

Звезда появилась в оригинальном наряде на презентации фестиваля «Жара».

Ковальчук поддержала тренд на маскулинность, примерив брючный костюм-парашют
Юлия Ковальчук. Фото: Global look press.

Юлия Ковальчук удивила некоторых гостей вечеринки, посвященной предстоящему в Баку фестивалю «Жара». Вместо привычного женственного наряда звезда выбрала практически мужской безразмерный костюм-парашют, сообщает КП.

Звезда примерила однобортный жакет с черным воротником и такого же тона широкие присборенные брюки с завышенной талией. По словам эксперта моды Влада Лисовца, именно такие модели сегодня наиболее актуальны.

Также звезда надела черную рубаху, небрежно заправив один ее край в брюки. И здесь звезда не прогадала. Как утверждает стилист, современная модная женщина не должна выглядеть нарочито, у окружающих ее людей должно создаваться впечатление, будто она ни секунды не думала о том, как она выглядит.

Именно поэтому Влад не рекомендовал девушкам, выбирая трендовый на сегодня маскулинный стиль, использовать такие аксессуары, как бабочка или подтяжки. Они будут смотреться слишком надуманными.

Юлия Ковальчук с мужем. Фото
Юлия Ковальчук с мужем Алексеем Чумаковым. Фото: Михаил Фролов/ КП

Завершила свой образ Юлия Ковальчук туфлями в мужском стиле и нежным кулоном на шее, тем самым подчеркнув свою женственность.

«Такой стиль можно часто встретить в Европе, но почему-то у нас его женщины не любят», — рассказал порталу Teleprogramma.pro Влад Лисовец.

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Влад ЛисовецЗвездный стильмода и стильтренды 2020Юлия Ковальчук
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