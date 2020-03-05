Журналисты узнали, сколько стоит любимый спортивный костюм Лолиты

Недавно звезда поздравила в этом наряде Little Big с победой.

Фигуре Лолиты Милявской в последнее время можно только позавидовать, поэтому певица с удовольствием ее демонстрирует.

Свободные балахоны, которые звезда носила после концертов, она сменила на молодежный спортивный костюм известного бренда. В нем ее часто видят на гастролях, в кулуарах концертных залов. И именно в этом наряде Милявская засветилась, поздравляя Little Big с победой в отборочном туре на «Евровидение».

Журналисты КП выяснили, сколько стоит любимый костюм Лолиты. Как оказалось, довольно доступно – около 8 тысяч рублей. Впрочем, звезда никогда не отдалялась от народа. На днях она, к примеру, собственноручно постирала вещи своих музыкантов, когда из их коллектива уволился костюмер.