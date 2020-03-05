Ирландский вояж: Кейт Миддлтон вышла в свет в винтажном платье с воротником-воланом

Кейт Миддлтон и принц Уильям в рамках ирландского тура посетили дублинский музей литературы. Здесь королевские особы смогли увидеть первый выпуск книги «Улисс» Джеймса Джойса.

Для выхода в свет герцогиня выбрала винтажное платье Oscar de la Renta, сообщает Daily Mail. В этом выборе Кейт Миддлтон поддержала тренд на ретро-стиль, актуализировав его еще больше цветом фуксии. Этот оттенок решительно ворвался на мировые подиумы и уже прочно обосновался в гардеробах женщин.

Яркий цвет платья герцогини смягчался благодаря традиционному гороховому принту, а также при помощи вортника-волана, который придавал наряду особую женственность и ощущение романтизма.

Завершила образ Кейт Миддлтон классическими черными лодочками под цвет рисунка и клатчем.