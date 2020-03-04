«Образ избит»: стилист раскритиковал наряды звезд с премьеры фильма «Лед»

Руслан Громов отметил, что многие выбрали очень дорогие, но непримечательные вещи, и только Аглая Тарасова смогла удивить.

Стилист Руслан Громов обратил внимание на наряды звезд, в которых они появились на премьере фильма «Лед». Модный эксперт отметил, что многие актеры и исполнители специально остановили свой выбор на неброских нарядах, но при этом вещи исключительно дорогие и брендовые.

Александр Петров и Стася Милославская появились вместе и в целом выглядели так, будто заглянули на премьеру случайно. Наряды у пары были выдержаны в темных тонах и в целом очень непримечательные, а местами «скучные».

«Петров только прикидывается скромным и совершенно не понимающим ничего в моде и последних трендах… Если присмотреться, на нем исключительно вещи сегмента люкс, которые стоят немалых денег. Только почему-то образы он подбирает так, что в жизни не подумаешь, что это образ на миллион», — комментирует стилист.

Что касается спутницы популярного актера, то «Стася решила поддержать стиль минимализма, хотя могла бы выгулять на мероприятие «тряпочки» поинтереснее», ответил специалист.

А вот образом Аглаи Тарасовой эксперт остался доволен. Ее красное платье было уместно на мероприятии и не возникло сомнений, что актриса готовилась к премьере.

«Платье красивое, модного в этом сезоне цвета, фасон подходящий, при макияже и укладке. Пока все в очереди в магазин стояли, Аглая к мероприятию готовилась», — отметил Руслан Громов сайту «Актуальные новости».

Образ Светланы Лободы тоже не удивил стилиста. Певица выбрала черные высокие сапоги, кожаные штаны в обтяжку и пиджак оверсайз.

«Образ достаточно избит, ленивый только ещё не показал подобный лук», — отметил эксперт.

Ранее телеканал «360» сообщал, что сборы в российском прокате картины «Лед-2», премьера которой состоялась на день всех влюбленных, перешла отметку в один миллиард рублей.