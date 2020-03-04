Водянова в костюме песочного цвета и без макияжа отметилась у французской пекарни

Наталья Водянова не так давно отпраздновала день рождения. Модели исполнилось 38 лет. Все свободное время девушка посвящает своим детям. Она растит пятерых наследников со своим женихом Антуаном Арно.

В этом году у знаменитости прибавилось дел. Она готовится к пышной свадьбе на 300 человек. Торжество топ-модель планирует устроить во Франции. Она считает, что многие сочтут его скромным, но многие поклонники уверены, что избранница миллиардера только своим платьем всех впечатлит.

В последнее время Водянова занята бизнес-вопросами, но 4 марта она решила поделиться новым снимком. Девушка отметилась у французской пекарни с багетом в руках.

Модель предстала без макияжа, но в стильном костюме песочного цвета. Пиджак оверсайз она надела поверх теплого свитера бледно-карамельного оттенка. В руках Наталья держала объемную сумку. Образ дополнили перчатки с мехом.

«Замаскированная русская», — написала она.

Многие поклонники отметили, что девушка очень стройная. Некоторые не поверили, что она ест хлеб. «Очень элегантная и обворожительная женщина», «Тоненькая, как багет», «Прекрасная и бесподобная», «Какая хорошенькая», «Это муляж батона», «Смотрю на вас, Наташа, и умиляюсь, какая вы милая с добрыми глазами», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что Водянова любит носить лаконичные наряды. Для выходов в свет она обычно выбирает вечерние или коктейльные платья, а вот в обычной жизни часто носит джинсы. В качестве верхней одежды модель носит как пальто, так и шубы.