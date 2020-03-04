Молодая жена Венсана Касселя в шубе карамельного цвета появилась на показе в Париже

Знаменитый французский актер Венсан Кассель в 2013 году расстался с одной из самых красивых актрис — Моникой Белуччи. Спустя пять лет он связал себя узами брака с молодой девушкой Тиной Кунаки. Итальянская модель моложе своего избранника на 31 год, но это не мешает им быть счастливыми. Год назад возлюбленная подарила актеру дочь Амазони. Пара любит отдыхать на бразильском побережье, но на днях избранницу Венсана заметили в Париже.

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22-летняя Тина посетила показ Stella McCartney. Она расположилась в первом ряду. Для появления на публике модель выбрала искусственную шубу карамельного цвета, которую дополнила ботфортами с широкими голенищами в тон. Под объемным нарядом скрылось белоснежное платье, подчеркнувшее стройную фигуру девушки. Макияж был выполнен в той же палитре, что и одежда, и лаконичная укладка дополнили образ.

Супруга Венсана получила множество комплиментов. Ей удалось выглядеть на миллион в эко-шубе. Многие отметили, что девушка очень похожа на популярную певицу Рианну. К слову, на показе она появилась в одиночестве. По всей видимости, Кассель решил остаться дома и присмотреть за ребенком.

Позже Кунаки снова появилась на публике. Она посетила презентацию Lacoste. На этот раз модель облачилась в объемное плюшевое платье, которое подчеркнуло ее стройные ноги. Белые ботильоны на платформе дополнили наряд.