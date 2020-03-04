В стиле бохо-шик: Узерли в юбке плиссе цвета «расплавленного золота» впечатлила имиджмейкера

Эксперт портала Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева прокомментировала один из нарядов турецкой актрисы из сериала «Великолепный век».

36-летняя Мерьем Узерли во время деловой поездки в Штаты приняла участие в новой импровизированной фотосессии. На личной страничке в Instagram турецкая актриса поделилась двумя понравившимися ей кадрами, представ в объективе фотокамеры в юбке плиссе и жакете с крыльями на плечах.

Образ партнерши Халита Эргенча по сериалу «Великолепный век» дополнил пояс-кушак, которым знаменитость подчеркнула свою талию, сделав акцент на силуэте, и босоножки с позолоченными пряжками.

В интервью Teleprogramma.pro имиджмейкер Лариса Тимиряева прокомментировала один из образов Мерьем, который актриса выбрала для прогулки по Лос-Анджелесу. Так, стилист сделала Узерли комплимент, подметив при этом, что девушка все-таки допустила модную помарку.

Партнерша Халита Эргенча отдала предпочтение актуальному стилю бохо-шик. Жакет девушки дополнила стилизация под золотые перья, но не в так называемом природном исполнении, а, скорее, в декоративном.

«Цвет расплавленного золота в перьях и юбке плиссе, а также бархатная ткань жакета делают образ нашей героини роскошным и шикарным. Фасон одежды в классическом стиле подобран с учетом модных тенденций. Мерьем отдала предпочтение актуальной юбке плиссе. Этот предмет женского гардероба — один из самых модных в весенне-летнем сезоне 2020. На пике популярности и цвет расплавленного золота», — заверила имиджмейкер.

Говоря о трендовом образе турецкой актрисы, стилист посоветовала Узерли сменить босоножки. По мнению Тимиряевой, обувь должна быть закрытой. Это бы уравновесило верх и низ модного комплекта.

«И неправильно выбран фон. Слишком много золота для прогулок по городским улицам», — уточнила стилист, указав на модные помарки турецкой актрисы.

В целом наряд и стиль Мерьем Узерли произвели на эксперта портала приятное впечатление.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».