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«Хочу такую!»: Высоцкая примерила юбку миди в горох под водолазку

На ноги звезда надела трендовые карамельные сапоги.

«Хочу такую!»: Высоцкая примерила юбку миди в горох под водолазку
Юлия Высоцкая. Фото https://www.instagram.com/p/B9SVMVAIYHp/

Юлия Высоцкая недавно выступила в Национальном исследовательском технологическом университете с лекцией «Стиль и вкус жизни для девушки-лидера».

Для этого случая актриса подобрала женственный и одновременно сдержанный образ. Звезда примерила черную летящую юбку длины миди в гороховый принт. А также черную водолазку, подчеркивающую очертания фигуры, но не слишком плотно прилегающую к телу.

На ноги Высоцкая надела сапоги модного карамельного цвета на шпильке с узким мысом. Волосы она собрала в легкий пушистый пучок, исключив ассоциацию с учительницей. Видимо, именно так жена Андрея Кончаловского представляет образ успешной девушки-лидера.

Видео с получившимся луком в стенах института звезда разместила в личном блоге. Наибольший ажиотаж вызвала юбка Высоцкой.

«Хочу такую юююююбочку!» — написала одна из поклонниц. Вслед за этим комментарием появился целый поток сообщений: «И я хочу!», «Я тоже!», «И мне срочно надо такую!».

А вам понравилась юбка Высоцкой?

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