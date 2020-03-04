«Хочу такую!»: Высоцкая примерила юбку миди в горох под водолазку

Юлия Высоцкая недавно выступила в Национальном исследовательском технологическом университете с лекцией «Стиль и вкус жизни для девушки-лидера».

Для этого случая актриса подобрала женственный и одновременно сдержанный образ. Звезда примерила черную летящую юбку длины миди в гороховый принт. А также черную водолазку, подчеркивающую очертания фигуры, но не слишком плотно прилегающую к телу.

На ноги Высоцкая надела сапоги модного карамельного цвета на шпильке с узким мысом. Волосы она собрала в легкий пушистый пучок, исключив ассоциацию с учительницей. Видимо, именно так жена Андрея Кончаловского представляет образ успешной девушки-лидера.

Видео с получившимся луком в стенах института звезда разместила в личном блоге. Наибольший ажиотаж вызвала юбка Высоцкой.

«Хочу такую юююююбочку!» — написала одна из поклонниц. Вслед за этим комментарием появился целый поток сообщений: «И я хочу!», «Я тоже!», «И мне срочно надо такую!».

А вам понравилась юбка Высоцкой?