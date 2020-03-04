Мятный шик: Алсу в атласном платье с запахом станцевала с Димой Биланом

Алсу с юных лет выступает на сцене. Она всегда выглядит безупречно. В свои 36 лет артистка кажется моложе многих ровесниц. Она не скрывает, что ухаживает за собой и делает косметические процедуры. Также певица умеет подбирать женственные образы. Недавно она призналась, что обожает асимметричные платья с оголенным плечом. При этом звезда является многодетной мамой, поэтому следит, чтобы ее наряды не были слишком откровенны. Впрочем, тут играет роль и воспитание артистки.

Для повседневных дел Алсу выбирает брючные костюмы и приталенные жакеты, а вот на сцене чаще всего блистает в вечерних платьях. Вот и для съемок клипа Димы Билана она облачилась в элегантный наряд. На новом фото певица предстала в атласном платье с запахом мятного цвета. Наряд с глубоким декольте и пикантным разрезом подчеркнул стройную фигуру девушки и позволил продемонстрировать ее достоинства. Золотистые босоножки и драгоценности дополнили образ. Нежные кудри и макияж с акцентом на глаза дополнили аутфит.

К слову, Алсу оделась в одной цветовой гамме с Биланом. Он пел и танцевал в костюме нежно-бирюзового оттенка.

«Про белые розы и желтые тюльпаны», — написала артистка, процитировав строчки из нового хита коллеги.

Поклонники восхитились нарядом девушки от Alexander Terekhov. Свой стиль звезда назвала голливудским. «Красота!» — отметила Олеся Судзиловская. «Какой цвет одежды у вас умопомрачительный!», «Шикарно выглядишь», «Платье просто шик», «Алсу бесподобна, как всегда!!! Просто вау», «Очень гармонично и стильно», «Как гармонично смотритесь», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Алсу не так давно сменила имидж. Артистка сделала стрижку каре. Поклонники считают, что певица стала выглядеть еще моложе. А вот цвет локонов она сохранила. Лишь изредка она примеряет парики для съемок, чтобы преобразиться.