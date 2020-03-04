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«Стильный look»: Собчак появилась на «Муз-ТВ» в кожаной рубахе и очках-стрекозах

Эксперт по имиджу Ольга Трофимова оценила креативность ведущей.

«Стильный look»: Собчак появилась на «Муз-ТВ» в кожаной рубахе и очках-стрекозах
Ксения Собчак. Фото: Global look press

Ксения Собчак появилась на пресс-завтраке «Муз-ТВ» в необычном для нее стиле. Телеведущая примерила кожаную рубаху цвета «кофе с молоком», надев ее как жакет поверх шелкового черного топа, расстегнув пуговицы. И в черных кожаных брюках.

На ногах звезды красовались массивные маскулинные ботинки на высокой подошве. «Учительские» очки она сочетала с кулоном в виде крупного креста.

Ксения Собчак. Фото
Ксения Собчак. Фото: Иван Макеев. КП.

«Стильный, городской, динамичный look, который вполне подходит для мероприятий «Муз-ТВ». Хотя назвать его традиционным сложно: массивные ботинки она сочетала с имиджевыми очками-стрекозами. На смелой Ксении это смотрится оригинально и адекватно», – прокомментировала образ звезды имидж-стилист Ольга Трофимова для Teleprogramma.pro.

Наша справка

Ольга Трофимова – имидж-стилист с более чем 10-летним стажем работы в фэшн-индустрии. Создает модные образы, сотрудничает с вип-персонами как шопер, преподает в учебном бьюти-центре.

Тэги

Звездный стильКсения Собчакмода и стильтренды 2020
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