«В стиле Chanel»: имидж-стилист осталась довольна нарядом Рудковской в маске с цветами

Эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Трофимова прокомментировала один из образов музыкального продюсера на светском рауте в Париже.

Несмотря на коронавирус, 45-летняя Яна Рудковская не собирается отменять запланированных поездок. Так, супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко прилетела во Францию. На личной страничке в Instagram бизнесвумен поделилась свежим фотоотчетом с одного из светских мероприятий. В кадре музыкальный продюсер позировала в нежно-розовом укороченном жакете и тонком платье с геометрическим принтом. Образ светской львицы дополнили ботильоны на устойчивом прозрачном каблуке и черная маска с белыми цветами.

«На мне была японская маска… Она смотрелась ужасающе с моим весенним образом, и я приклеила три бумажные камеи Chanel», — отметила Яна.

В интервью Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова дала свою экспертную оценку образу Рудковской, посетившей один из светских раутов в Париже. Так, эксперт в сфере моды заверила, что благодаря проявленной смекалке и фантазии возлюбленной Евгения Плющенко удалось обыграть простую черную маску, проявив креатив и личный вкус. Этот важный аксессуар благодаря оригинальному подходу знаменитости был выдержан в стиле Chanel.

«Очень модная маска в стиле Chanel. Не секрет, что черно-белая гамма — это визитная карточка французского модного дома. Здесь все к месту — даже выбранные Яной объемные цветы. Look получился совершенно нежным и романтичным. Рудковская отдала предпочтение бледно-розовой палитре, дополнив наряд радужной сумкой и актуальными ботильонами очень модного нестандартного цвета по колористике. Плюс трендовый прозрачный каблук», — отметила имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.