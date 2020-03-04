Беременная дочь покойной Глаголевой пришла на вечеринку в винном платье и лодочках

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили вечеринку в честь будущего малыша, рассекретив пол ребенка. Судя по тематическим плакатам и баннерам «Добро пожаловать, маленький джентльмен!», на фоне которых спортсмен позировал в компании возлюбленной, пара ожидает еще одного мальчика. Так, в августе первенцу модели — сыну Сергею — исполнится два годика.

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К слову, разница между детьми Овечкина будет незначительной. Сама Анастасия не стала скрывать, что осталась довольна праздником. Знаменитость охотно делилась свежими кадрами с вечеринки, на которой присутствовали близкие друзья пары. Для мероприятия Шубская выбрала платье винного оттенка, дополнив образ туфлями-лодочками на каблуке.

«Улыбка просто не покидала меня весь вечер», — добавила возлюбленная Овечкина.

Несмотря на свое интересное положение, избранница спортсмена вместе с маленьким Сережей продолжает посещать хоккейные матчи мужа. Вместе с наследником Анастасия предпочитать смотреть игру с трибун. К слову, дочь ныне покойной Веры Глаголевой балует семью домашний выпечкой. Так, сын хоккеиста на Масленицу в первый раз попробовал мамины блинчики. Шубская призналась, что даже во время приема пищи Сережа не расстается со своими клюшками. Супруга Александра называет сынишку маленьким болельщиком.