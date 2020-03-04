«Жена Дракулы»: Кейт Миддлтон посетила ирландский паб в металлизированном платье

Кейт Миддлтон во время официального визита в Ирландию за один день сменила два изумрудных наряда.

С трапа самолета она вышла в зеленом платье и пальто, подобрав к ним в тон ободок, туфли и клатч. В этом же виде она отправилась на встречу с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

А вечером отправилась вместе с мужем принцем Уильямом в знаменитый дублинский паб Gravity Bar. Сюда она пришла в изумрудном металлизированном платье The Vampire’s Wife. И, поскольку название бренда переводится не иначе, как «Жена Дракулы», ирландские журналисты тут же окрестили так и саму Миддлтон.

Также внимательные акулы пера обратили внимание на то, что в этом же платье некогда появлялась в свете Беатрис Йоркская, старшая дочь Эндрю, герцога Йоркского.

Отметим, что наряд принцессы прекрасно смотрелся на ее утонченной фигуре. Модель с воланами на рукавах и подоле, а также сжатая ткань отвечали трендам сезона, намекая на стиль 90-х.