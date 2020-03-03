В ковбойском стиле: Гагарина пришла на съемки «Голос. Дети» в джинсах и сапогах

Певица призналась, что успела привязаться к маленьким конкурсантам из своей команды.

Полина Гагарина приняла участие в импровизированной фотосессии, представ на съемочной площадке вокального шоу «Голос. Дети» на Первом канале. В студии возлюбленная модного фотографа Дмитрия Исхакова появилась в облегающих фигуру джинсах, молочных сапогах и принтованной блузе свободного кроя с объемными рукавами. Примечательно, что выпускница «Фабрики звезд» отдала предпочтение так называемому ковбойскому стилю, сделав акцент на обуви.

В комментариях Полина призналась, что успела привязаться к маленьким конкурсантам из своей команды. К слову, певица впервые выступила в качестве наставницы в девятом сезоне шоу «Голос. Дети». До этого Гагарина занималась только со взрослыми участниками. Артистка заверила, что испытывала невероятное волнение и радость, когда малыши выбирали ее в качестве наставницы.

«Как же я люблю моих детей — голосят! Как же они меня заряжают и вдохновляют!! Спасибо, мои малыши. Самые лучшие», — отметила певица.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в недавнем интервью Полина призналась, что ее двенадцатилетний сын Андрей не будет участвовать в певческом конкурсе из-за мутации голоса. Вместе с мужем Дмитрием Исхаковым певица воспитывает двухлетнюю дочь Мию. Артистка заверила, что именно супруг в любых семейных конфликтах сглаживает все острые углы, благодаря своему чувству юмора.