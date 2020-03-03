«Царственная подача»: имиджмейкер восхитилась Долиной в лиловом комбинезоне

64-летняя Лариса Долина пришла на программу к Ивану Урганту на Первый канал. Позже в официальном Instagram-аккаунте ток-шоу появилось свежее фото певицы в компании телеведущего. На съемках народная артиста России предстала в монохромном образе, примерив лиловый комбинезон с накидкой и металлизированные лодочки.

В интервью Teleprogramma.pro имиджмейкер Лариса Тимиряева прокомментировала наряд Долиной на программе Ивана Урганта, сделав знаменитости комплимент. Так, стилист уточнила, что певица отдала предпочтение мистическому лиловому оттенку. При этом, готовясь к мероприятию, артистка продумала свой образ до мелочей. Так, комбинезон джазовая исполнительница надела в сочетании с монохромной накидкой и лодочками, визуально вытянув силуэт.

«Мистический лиловый в его припыленном оттенке подходит для ночного мероприятия. Этот цвет придает образу таинственности, даже магии. И эта магическая идея поддержана украшением, похожим на амулет. Макияж, маникюр в более глубоком насыщенном оттенке лилового. Этот оттенок идеально сочетается с золотистым тоном волос нашей героини», — добавила Тимиряева.

Стилист уточнила, что даже металлизированный блеск туфель, в которых предстала в студии Урганта певица, имеет лиловый оттенок.

«Комбинезон в сочетании с накидкой в едином цвете, плюс вертикальные линии накидки и пояса, высокий каблук — все это помогает визуально вытянуть силуэт. Царственная подача. Да и Лариса точно знала, куда шла. Образ идеально организован под ситуацию. Ведь передача «Вечерний Ургант», и цвет сумеречно вечерний. Для меня все просто идеально», — экспертно резюмировала имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».