Итальянская мода: Нетребко появилась на публике в малиновом платье Gucci

48-летняя Анна Нетребко вместе с мужем Юсифом Эйвазовым выступила с концертной программой в Берлине. Несмотря на то, что оперная дива пела в Германии, при выборе сценического образа она отдала предпочтение итальянскому модному дому.

Так, на публике артистка появилась в малиновом платье Gucci. Знаменитость сделала ставку за свободный крой и струящуюся шифоновую ткань. Наряд Анны дополнили шлейф и актуальные рукава-фонарики.

Муж Нетребко вышел на сцену в Берлине в классическом брючном костюме: белой сорочке и смокинге. К слову, готовясь к выступлению, Анна не забыла и об аксессуарах, в частности, объемных серьгах с каменьями и перстне из того же ювелирного комплекта.

Ранее в беседе с поклонниками артистка опровергла слова верных почитателей о своем похудении. Знаменитость уточнила, что на протяжении нескольких лет у нее один и тот же размер. Нетребко вполне довольна своей фигурой и не собирается худеть ради надуманных идеалов красоты. Кроме того, оперной диве очень нравится готовить. В отличие от Веры Брежневой, которая призналась, что дома не подходит к плите, Анна экспериментирует с рецептами, добавляя в блюда ингредиенты по своему вкусу.

Как уже писал портал Teleprogramma.pro, вместе с семьей оперная певица большую часть времени проводит в Вене. По словам артистки, в этом городе живут настоящие ценители искусства. Подобная атмосфера благоприятно сказывается на ощущениях знаменитости, которая не представляет себя без сцены и любимого слушателя.