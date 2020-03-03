По-молодежному: Малинина прогулялась в дутом пуховике и кроссовках с оранжевыми шнурками

В одном из интервью возлюбленная народного артиста России Александра Малинина уточнила, что никогда не ревновала мужа к поклонницам.

57-летняя Эмма Малинина старается не отставать от модных тенденций. По словам возлюбленной музыканта, прохожие на улице часто обращают на нее внимание. Многие подходят для того, чтобы сделать ей комплимент, похвалив необычный стиль.

Так, одним из своих любимых аксессуаров жена народного артиста России Александра Малинина называет платок. В беседе с подписчиками в Instagram знаменитость уточнила, что сейчас очень модно и актуально покрывать голову платком, завязывая его в стиле «бабушка на лавочке».

Малинина подчеркнула, что такую «бабушкину косынку» можно совмещать с трендовыми вещами: очками в яркой оправе, модной курткой или стильной сумкой. Благодаря чему повседневный образ на каждый день трансформируется в нечто необычное.

Примечательно, что возлюбленная Александра Николаевича особое внимание уделяет именно аксессуарам. На одну из прогулок Эмма отправилась в актуальной дутой куртке с молниями на рукавах и облегающих джинсах.

Образ супруги музыканта дополнили солнцезащитные очки, компактный рюкзак и черные кроссовки с белой подошвой и яркими оранжевыми шнурками, которые контрастировали с монохромным стилем знаменитости.

В одном из интервью Эмма уточнила, что она никогда не ревновала мужа к поклонницам. Сам Александр Малинин не скрывает: он понял, что такое настоящая любовь только рядом с нынешней избранницей.

Музыкант отметил, что до знакомства с Эммой у него было несколько серьезных романов. Так, Инна Курочкина родила артисту первенца — сына Никиту. Однако, женившись на матери младших отпрысков — двойняшек Фрола и Устиньи, певец решил остепениться.