«Шоколадка»: Нюша подчеркнула загорелую кожу белоснежным платьем с перьями

Нюша больше года назад стала мамой. Певица воспитывает дочку Симбу вместе с мужем Игорем Сивовым. После замужества и материнства жизнь артистки почти не изменилась. Она по-прежнему много путешествует, дает концерты и публикует пикантные снимки. Девушка быстро вернулась в форму после родов, поэтому не стесняется позировать в бикини. Также она спокойно носит мини-платья.

Так, на новом фото Нюша предстала в дерзком, но женственном образе. Артистка в кадре позировала в белоснежном мини-платье с перьями, которое подчеркнуло ее загорелую кожу и стройны ножки. Наряд она дополнила элегантными босоножками на шпильке. Макияж с акцентом на глаза и распущенные волосы с легкой волной дополнили вечерний аутфит. Для фото певица приняла соблазнительную позу, продемонстрировав ноги во всей красе.

В посте Нюша сообщила о запуске федеральной программы по строительству приютов для бездомных животных. Она рада тому, что четвероногие друзья обретут дом. А вот поклонники пришли в восторг от ее наряда и одарили девушку комплиментами. «Дикая кошка», «Вы шикарны», «Самая обворожительная пантера», «Вау, ты прекрасна», «Какие бомбические босоножки», «Какая потрясающая фотография получилась, просто супер», «Выглядите бесподобно», «Шоколадка — этот стиль, вообще-то стиль наряд тебя не выбирает, все тебе идет очень», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что Нюша теперь каждую минуту посвящает дочке. Однако муж ей помогает, и не только с наследницей. Порой он сам публикует пикантные снимки супруги, восхищаясь ее красотой. Сивов во всем поддерживает возлюбленную.