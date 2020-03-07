У Лободы — куртка за полмиллиона! Сколько стоят повседневные наряды знаменитостей

Обычный народ ждет распродаж, чтобы купить модные вещи по более или менее приемлемым ценам. При этом многие бренды большинству недоступны даже со скидками. А отечественные звезды могут скупать понравившиеся тряпки чемоданами. Сколько тратят звезды на самые обычные по их меркам наряды? Давайте подсчитаем.

Одежда: 300 тыс.*

Российские дизайнеры нередко дарят или дают в аренду нашим знаменитым соотечественникам свои наряды, получая взамен рекламу своего бренда. Телеведущие в кадре появляются чаще всего в «казенной» одежде, в которую их наряжают стилисты передачи.

Ну а вещи топовых дизайнеров нашим артистам приходится покупать. Лобода любит щеголять в обновках от французского дома моды Balmain: жакеты там от 230 тыс. руб., платья — от 300 тыс. руб. Есть у Светланы на весну кожанка от Louis Vuitton почти за полмиллиона.

Пуховичок этого бренда за 300 тыс. руб. есть у Бузовой. При этом Оля в своем Инстаграме рекламирует вещи дешевле раз в десять — те, что доступны ее аудитории. В «Доме-2» она снимается в демократичной одежде от Zara, зато в рестораны и на тусовки ходит в Gucci, Valentino и других нарядах стоимостью в несколько сотен тысяч рублей.

Звезда сериала Паоло Соррентино «Новый Папа» Юлия Снигирь щеголяет в костюмах Miu Miu (от 100 тыс. руб.) или в Max Mara (от 60 тыс. руб.)

Полина Гагарина любит одежду класса люкс от Alexander Terekhov, выбирая платья от 165 тыс. руб. и жакеты от 51 тыс. руб. Елена Летучая безупречна в вечерних платьях от Dior (200 тыс. руб.).

Сумки: 150 тыс.

Коллекции сумок самых дорогих марок есть у Яны Рудковской, Ксении Бородиной. Юлия Барановская предпочитает покупать новые экземпляры в свою коллекцию в Лондоне. В этом сезоне в моде не только мини- и макросумки: к примеру, Настя Ивлеева уже обзавелась сумкой-шоппером от Saint Laurent (от 150 тыс. руб.).

Цены на интересные экземпляры от Fendi, Louis Vuitton, Gucci, Chanel начинаются от 200 тыс. руб. Правда, иногда можно позволить себе прогуляться с более бюджетной Furla — от 30 тыс. руб.

Итого: чтобы не стыдно было выйти в люди, звездам придется выложить порядка 0,5 млн руб.

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Обувь: 50 тыс.

В этом году хит сезона — сапоги-казаки. У Яны Рудковской, к примеру, от Christian Dior (от 80 тыс. руб.). Также звезды все еще обожают кроссовки Yeezy Boost — это коллаборация Adidas и американского рэпера Канье Уэста.

«Изики», к примеру, носят Анна Седокова и даже Лариса Гузеева. Стоят они сравнительно недорого — от 17 тыс. руб., но продают их маленькими партиями и в особые дни, так что их скупают спекулянты и перепродают в 3 — 5 раз дороже.

Вечером пора переходить на шпильки. Здесь у всех примерно одинаково: Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Balenciaga по цене 30 — 50 тыс. руб. В такую же цену шпильки от Christian Louboutin. В лабутенах любят щеголять, например, Кристина Асмус и Саша Бортич. А Бузова на работу ездит в кедах Alexander McQueen от 30 тыс. руб.