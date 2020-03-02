«Ее не узнать»: Лариса Долина в шелковом брючном костюме пришла к Ивану Урганту

Лариса Долина редко появляется на публике. Артистка старается большую часть свободного времени посвящать семье. Она часто путешествует с дочкой Ангелиной и восьмилетней внучкой Александрой. Также певица появляется на джазовых концертах и видится с друзьями.

На этот раз Долина стала гостьей на шоу «Вечерний Ургант». Для съемок певица выбрала элегантный брючный костюм. Шелковый наряд пастельного пурпурного цвета подчеркнул формы звезды. Также она накинула тунику, напоминающую халат, в тон. Серебристые туфли-лодочки, крупное ожерелье и броский макияж дополнили образ. Лариса Александровна позировала для фото с Иваном Ургантом, и так вышло, что круглая картина на фоне обрамила голову артистки.

«Удачный ракурс. Давно у нее нимб?!», «Святая Долина», «С нимбом», — стали писать пользователи Сети. Они также обратили внимание на наряд Долиной. Одни сравнили его с пижамой, другие посчитали, что 64-летняя звезда очень молодо выглядит.

«Как-будто в ночном комплекте пришла, как раз на вечернюю передачу», «Хорошо выглядит!», «Почему в пижаме?», «Ее не узнать», « Все равно прекрасна», — прокомментировали пост подписчики.