«Красавица! Все-таки в тренде»: Рудковская сфотографировалась в пилотке стюардессы и маске

45-летняя Яна Рудковская не стала отменять запланированные поездки из-за коронавируса. При этом знаменитость предприняла необходимые меры, озаботившись тем, чтобы взять с собой на борт самолета маску.

В беседе с поклонникам музыкальный продюсер уточнила, что она летит во Францию. К слову, дорожный образ возлюбленной олимпийского чемпиона Евгения Плющенко дополнила пилоткой стюардессы, чем привлекла внимание российской топ-модели Дарьи Коноваловой.

«Все-таки в тренде! Красавица», — обратилась к музыкальному продюсеру манекенщица, сделав комплимент Яне.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, 28 февраля бизнесвумен поздравила Наталью Водянову с днем рождения, пообещав возлюбленной французского бизнесмена Антуана Арно скорую встречу в Париже. При этом жена Евгения Плющенко уточнила, что близко дружит с моделью на протяжении семнадцати лет и за это время, как утверждает музыкальный продюсер, Наталья нисколько не изменилась ни внешне, ни внутренне.

По словам Яны, она не раз вступала в переписку с поклонниками, отвечая на их критические отзывы, касающиеся ее семьи. Так Рудковская опровергла слухи о том, что ее муж и семилетний сын Саша работают на износ только ради того, чтобы она могла позволить себе покупать дизайнерские вещи.

Кроме того, музыкальный продюсер проводила экскурсию по своей гардеробной, которая занимает две просторных комнаты в доме бизнесвумен. Яна бережно хранит все дизайнерские сумки от Chanel, авторские вечерние наряды, обувь, бижутерию и аксессуары.