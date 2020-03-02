«Подчеркивает молодость»: Стеша Маликова в васильковом свитере не разочаровала имидж-стилиста

Профессиональный стилист и шоппер Ольга Трофимова прокомментировала один из весенних образов дочери композитора.

С наступлением весны дочь 50-летнего композитора Дмитрия Маликова устроила импровизированную фотосессию, представ в объективе фотокамеры в белых джинсах прямого кроя.

О моде на этот фасон в рамках эфирного времени программы «Модный приговор» на Первом канале представительницам прекрасного пола напоминала еще соведущая Александра Васильева. Кроме того, Эвелина Хромченко заверила, что актуальными также будут джинсы-скинни, которые идеально подойдут стройным девушкам без видимых проблем с фигурой.

больше по теме По моде: дочь Изаксон облачилась в нюдовый свитер и плюшевую шубу Стефания Маликова в актуальном наряде позировала для свежего снимка в первый день весны.

В интервью Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова прокомментировала один из повседневных образов дочери Дмитрия Маликова. Примечательно, что профессиональный шоппер осталась довольна увиденным, похвалив Стефанию за правильно подобранную цветовую палитру. Так, эксперт в сфере моды не нашла явных ошибок в представленном девушкой стиле.

По словам Трофимовой, подбирая наряд для прогулки, Стефания отдала предпочтение весенним краскам: белой палитре и васильковому оттенку. Тем самым наследница композитора не разочаровала имидж-стилиста. Помимо всего прочего, особое внимание Маликова уделила аксессуарам, в частности, клатчу в плетеном стиле.

«Юная Стефания отдала предпочтение весенним краскам! Ничто так не освежает, как образ в светлых тонах. Наша героиня подчеркнула свежесть кожи и молодость с помощью белой палитры и нежнейшего василькового оттенка. На мой взгляд, благодаря шубке из искусственного меха, кедам и белым джинсам лук получился очень современным и молодежным», — экспертно резюмировала шоппер.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.