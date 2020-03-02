Татьяна Навка в белоснежной блузке и брюках посетила театр вместе с певицей Глюкозой

Татьяна Навка после плодотворной работы в декабре и январе стала больше времени уделять отдыху. Она успела позагорать на Мальдивах и покататься на лыжах в Сочи. Вернувшись в Москву, фигуристка также решила развеяться. В последние зимние дни она не только погуляла по столице, но и устроила культурно-развлекательный вечер. Спортсменка отправилась в МХТ имени Чехова, где посмотрела постановку «Чайка» с участием Игоря Верника и Дарьи Мороз.

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Для выхода в свет Навка выбрала не платье, а белоснежную блузку и брюки цвета мокрый асфальт, к которым подобрала кожаный ремень. Волосы звезда оставила распущенными, а также сделала неброский макияж. Элегантный наряд подчеркнул стройную фигуру спортсменки. К слову, компанию ей составила певица Глюкоза, которая тоже в этот день пришла в театр. Она предпочла яркий образ, облачившись в алый брючный костюм.

После спектакля Татьяна сделала фото с актерами. Она выглядела счастливой. Своим мнением о постановке фигуристка поделилась в соцсети.

«На этот раз в видении литовского режиссёра Оскараса Коршуноваса она (пьеса) приобрела современный облик, даже немного, на мой взгляд, как бы хайтечный… Проекции, белые костюмы, шпильки, электронные сигареты… В общем, есть о чём подумать, вопросы к режиссуре, но такой звёздный состав актёров и их глубокое погружение в роль — просто супер! Я, как поклонник театра, часто его посещающий, в итоге прихожу к выводу, что есть постановки странные, есть нашумевшие, есть проходные, есть любимые и есть твои», — отметила звезда.

По словам Навки, эта «Чайка» не попала ей в самое сердце, но она все же рекомендовала ее к просмотру. Некоторые поклонники восхитились красотой фигуристки, а также заметили, что и Верник ей любовался во время фотосессии.

«Чайка» хайтек? Хорошо, предупредили», «Насчёт так называемых «твоих» постановок очень точно подмечено!», «А Верник как на Навку-то смотрит», «Какая элегантная, лучшая спортсменка», — прокомментировали пост подписчики.