«Выглядит легкой и хрупкой»: монохромный образ Пугачевой в модном цвете восхитил стилиста

Лайма Вайкуле в первый день весны выступила в Кремле. Певица дала концерт для своих поклонников. Как известно, она тесно дружит с Аллой Пугачевой, с которой каждый год отдыхает в Юрмале. Примадонна не могла пропустить выступление подруги. Она появилась в ложе Кремлевского дворца с Максимом Галкиным. Юморист заснял супругу, которая хлопала в ладоши и подпевала. Потом Примадонна поднялась на сцену и дуэтом спела с Вайкуле хит «Вернисаж».

Пугачева предстала в брючном костюме оверсайз из гофрированной ткани. Струящийся наряд скрыл недостатки фигуры и подчеркнул достоинства. Артистка добавила объема волосам с помощью шиньона. Элегантная подвеска и неброский макияж дополнили монохромный образ. Алла Борисовна находилась в приподнятом настроении, пела и танцевала с подругой. Лайма осталась верна своему стилю. Она предстала в черном элегантном смокинге.

Поклонники были восхищены нарядом Примадонны. Многим показалось, что она стала еще стройнее. Оценила ее вечерний look и стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Нежный, воздушный образ в модном цвете расправленного серебра, который очень выгодно подсвечивает лицо. Грамотно выровнена линия плеча. Алла Борисовна выглядит легкой и хрупкой. Воздушность поддержана прической. Все лаконично, ничего лишнего. Также брючный костюм в монохроме в сочетании с высоким хвостом визуально вытянули образ», — высказалась эксперт в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

К слову, Пугачева покинула Кремлевский дворец, накинув на плечи тренч кремового цвета. Ее сопровождал супруг, который в этот день предпочел надеть брюки с черной рубашкой и пальто в тон.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.