Стильная мама: Анастасия Шубская подчеркнула изменения в фигуре облегающим платьем

Анастасия Шубская и Александр Овечкин состоят в браке уже почти четыре года. Влюбленные в свое время устроили пышную свадьбу, на которой гуляли известные артисты и спортсмены. В 2018 году у них родился сын Сергей. Для хоккеиста это событие стало большой радостью. А недавно пара объявила, что в их семье снова состоится пополнение. Избранница капитана НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» снова беременна.

Теперь Шубская демонстрирует изменения своей фигуры в женственных образах. Даже с округлившимся животом девушка находит способы выглядеть элегантно. Накануне она предстала в облегающем платье шоколадного оттенка, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. Жена Овечкина дополнила наряд кардиганом молочного цвета и сапогами карамельного цвета. Жемчужное ожерелье и сережки дополнили аутфит.

Неброский макияж и собранные волосы в хвост завершили монохромный образ. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит беременная Анастасия. Они одарили ее комплиментами. «Красотка», «Тоненькая», «Прекрасная девушка», «Умеет же выглядеть хорошо», — стали писать пользователи Сети.

Напомним, что накануне Шубская и Овечкин устроили совместную фотосессию «в ожидании чуда». Они умилили поклонников нежными фото. Сын пары растет не по дням, а по часам. На минувших выходных супруги отпраздновали Масленицу. Малыш с удовольствием поел блины, приготовленные мамой.