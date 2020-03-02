«Парижанка»: Лиза Боярская похвасталась ярким образом с каре

34-летняя Лиза Боярская похвасталась новым, весенним образом. Перед поклонниками актриса предстала с короткой стрижкой а-ля стиляги. Шоколадное каре знаменитости украшала белая лента. Изменился и цвет волос — оттенок стал более насыщенным, чем тот, к которому привыкли поклонники Боярской.

Сама Елизавета призналась, что на ее настроение положительно влияет весна. Хоть в жизни артистки все стабильно, чувствует она себя превосходно.

«Весна. На улице ничего не поменялось, но настроение кровобурлическое», — сопроводила снимок подписью она.

Фолловеры Боярской остались в восторге от прически знаменитости. Некоторые подметили, что Лиза с каре стала выглядеть моложе и свежее. Другие подчеркнули, что с новым образом актрису очень сложно узнать. «Фото из 60-х будто», «Парижанка», «Глаза удивительные», «Лиза, это очень!», «Богиня», — восхищались они.

Отметим, что ранее Боярская уже примеряла на себя каре. Так, в комедии «Человек с бульвара Капуцинок» Лиза предстала в образе роковой красотки с черной короткой стрижкой, а в 2014 году актриса на некоторое время покрасилась в блондинку.