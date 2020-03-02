Пугачева отметилась на концерте Вайкуле в гофрированном брючном костюме oversize

Лайма Вайкуле после пятилетнего перерыва дала грандиозный сольный концерт в Кремле. Латвийская певица долгое время появлялась на российских площадках исключительно в составе сборных представлений.

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Столь внушительная пауза никак не отразилась ни на мастерстве звезды, ни на ее внешнем виде. 65-летня артистка выступила блистательно! То, что этот концерт играл для Вайкуле особую роль говорил и тот факт, что на нем появилась ее знаменитая подруга Алла Пугачева.

Из своего Rolls-Royce звезда вышла в плаще светло-серого цвета. В правительственной ложе Примадонна скинула его, продемонстрировав свободный брючный костюм из гофрированной ткани серебристого цвета. На сей раз Алла Борисовна изменила себе – не стала подчеркивать стройность своих ног или талию, а сделала акцент на плечах, слегка обнажив их.

На ногах Пугачевой красовались золотистые сапоги с узким мысом, в руках королева российской эстрады держала клатч под цвет костюма.

В конце двухчасового представления певица вышла на сцену к Вайкуле с букетом цветов. Она воскликнула: «Браво!». И спела с подругой дуэтом хит 80-х «Вернисаж», об этом мы писали ранее.