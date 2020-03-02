65-летняя Лайма Вайкуле выступила в Кремле во фраке с приспущенной бабочкой

Лайма Вайкуле дала концерт в Кремле с полным аншлагом. Выглядела звезда блистательно, впрочем, как и всегда. Певица славится своим перманентно изысканным стилем одежды.

65-летняя исполнительница примерила черный фрак с белой сорочкой, небрежно приспустив бабочку. Брюки латвийская артистка выбрала для себя традиционные — свободные, прямого кроя, с боковыми кожаными вставками. В одном из интервью Вайкуле признавалась, что чувствует себя в одежде оверсайз максимально комфортно.

Женственность образу звезда придала с помощью крупной броши в виде белого пушистого цветка.

Волосы Лайма прибрала тоже излюбленным образом, плотно собрав их на макушке.

Ранее мы писали о фееричном появлении на концерте Вайкуле Аллы Пугачевой. Примадонна взошла на сцену, подарила подруге букет цветов и исполнила с ней в дуэте песню «Вернисаж». Судя по всему, это первое в их истории дружбы совместное выступление в концертном зале. Ранее Вайкуле говорила, что, хотя они и давно общаются, вместе никогда не пели на сцене.