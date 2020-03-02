Литвинова удивила показ Balenciaga серьгами в виде банковских карт

Актриса поддержала тренд на 90-е, выбрав для выхода в свет пальто с гиперплечами.

Рената Литвинова появилась в Париже на показе Balenciaga в тотал-луке известного бренда. Актриса поддержала тренд на 90-е и предстала в свете в блестящем пальто с гиперплечами.

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Отметим, что для модного дома подобные модели стали уже своеобразной фишкой. Бренд демонстрирует одежду с увеличенными плечами уже второй год подряд и, похоже, сдавать позиции здесь не собирается. Единственный момент — плечи стали менее театральными и вполне подходят для обыденной жизни.

От пальто Ренаты Литвиновой так и веяло духом 90-х, когда женщины стали примерять бунтарские образы, демонстрирующие свободу и раскрепощенность. И даже пуговицы на ее наряде были сделаны в духе ретро. А вот сапоги-чулки и сумку-портфель цвета горького шоколада звезда выбрала вполне современные. Кроме того, актриса подобрала крайне небанальный аксессуар — брендированные серьги в форме банковских карт. Они не остались без внимания публики.

Отметим, что Белла Хадид тоже удивила свет смелым образом на показе Balenciaga. Звезда примерила туфли-копыта под джинсовый look.