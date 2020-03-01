По-моде: дочь Изаксон облачилась в нюдовый свитер и плюшевую шубу

Стефания Маликова в актуальном наряде позировала для свежего снимка в первый день весны.

20-летняя дочка Елены Изаксон обновила личный профиль в Instagram свежим мартовским фото, напомнив верным почитателям о наступлении первого воскресенья весны. К слову, более полувека Алла Пугачева ежегодно отмечает праздник желтых цветов. В этот день, по сложившейся традиции, Примадонна отечественного шоу-бизнеса собирает за большим столом всю семью и самых близких друзей.

Весеннее утро Стефания Маликова посвятила прогулке на свежем воздухе. Перед объективом фотокамеры наследница 50-летнего композитора предстала в актуальном наряде. Так, девушка примерила нюдовый свитер небесно-голубого оттенка, дополнив образ трендовой плюшевой шубой и белыми брюками. Не забыла дочка музыканта и об аксессуарах: кожаной сумочке в плетенном стиле и кроссовках на шнуровке.

«В первый день весны, на краешке земли», — подписала снимок Стеша, вспомнив слова одной из песен мужа Альбины Джанабаевой.

Напомним, что помимо дочери Стефании у Дмитрия Маликова подрастает двухлетний сын Марк. Наследником композитор обзавелся, когда ему было 48 лет. В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro певец ответил на вопрос о возможном появлении еще одного ребенка в семье. Муж Елены заверил, что ему крайне сложно говорить об этом. Музыкант уточнил, что мало родить малыша, его надо еще и воспитать. При этом артисту хотелось, чтобы рядом с его детьми были мама и папа, которые не выглядят, как бабушка и дедушка.