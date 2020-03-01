Инна Маликова попотчевала публику блинами в белой вязаной шубке

В Зеленограде звезда приняла участие в праздновании Масленицы.

Инна Маликова в компании с Анитой Цой, а также участниками коллектива «Новые Самоцветы», напекла на Масленицу блинов и угостила ими публику. Праздничная акция проходила Зеленограде.

На торжестве звезда предстала в шикарной белой вязаной шубке с капюшоном и поясом. Наряд был украшен меховой аппликацией в виде крупного цветка. Под шубку сестра Дмитрия Маликова надела теплую черную водолазку.

«Сегодня получился невероятно теплый день, несмотря на минусовую погоду на улице и метель на дорогах. Но когда мы вышли на сцену, вышло солнышко! Это отличный знак – весне быть!» — написала она в личном блоге.

Солистка «Новых Самоцветов» заметила, что Масленица является для нее одним из самых любимых праздников.

А вы любите Масленицу, как Инна Маликова?