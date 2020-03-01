«Требуется весна»: Высоцкая в облегающем платье подчеркнула линию талии и декольте

Супруга 82-летнего режиссера Андрея Кончаловского предстала в новой импровизированной фотосессии. Актриса отдала предпочтение стилю total black, примерив облегающее силуэтное платье. Своим монохромным нарядом 46-летняя Юлия Высоцкая не только подчеркнула линию талии, но и сделала акцент на зоне декольте. Белокурые локоны телеведущая оставила распущенными. В одном из интервью избранница Кончаловского призналась, что она немного завидует европейским женщинам, которые, несмотря на возрастные изменения кожи — появление первых мимических морщинок, все так же восхищают мужчин, привлекая их внимание. Кроме того, Высоцкая заявила, что боится стареть.

К слову, в беседе с поклонниками соведущая Оскара Кучеры в программе «Звезды сошлись» заверила, что больше всего в старости ее пугает перспектива стать немощной. Так, 48-летняя Лера Кудрявцева нисколько не переживает из-за морщин, утверждая, что с возрастом они появляются у всех без исключения.

В комментариях к свежему снимку в Instagram возлюбленная Андрея Кончаловская подметила, что в последний день уходящей зимы еще утром в столице было солнечно, а потом небо затянуло облаками — пошел дождь, мокрый снег, но снова засияло солнце. К вечеру опять выпал снег, словно вот-вот наступит Новый год. А спустя некоторое время небо вновь стало голубым, как ни в чем не бывало.