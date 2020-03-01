Наталья Ветлицкая в забавном худи представила своего нового стилиста

55-летняя Наталья Ветлицкая и не думает прощаться с розовым цветом волос, за который ее как хвалили поклонники, так и критиковали. Это стало очевидно после посещения ею студии красоты в Москве.

Певица примерила забавное худи с изображением Стича, освежила цвет волос и сделала стильную, нарочито небрежную укладку. Итог креативного эксперимента звезда запечатлела на фото, выложив его в личный блог. Видимо, результатом Ветлицкая осталась довольна, поскольку в кадре она оказалась вместе со стилистом Дмитрием Винокуровым. Из чего стало понятно, кто теперь работает над образами звезды 90-х.

Напомним, после того, как певица решила возобновить свою карьеру в России, над ее имиджем какое-то время колдовал Вадим Галаганов, директор моды журнала ELLE. Однако позже у них начались разногласия и их пути разошлись.