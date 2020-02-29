«Какая безвкусица!»: Ксения Собчак вслед за Лободой снялась в белом полушубке

Ксения Собчак со временем изменила свои предпочтения в одежде. Теперь ее уже не увидишь в мини-юбке. Она поддерживает деловой стиль, облачаясь в костюмы, но порой ярких цветов. А также носит юбки плиссе, джемпера и женственные платья. Телеведущая не скрывает, что интересуется модой. В последнее время она все чаще стала облачаться в монохромные наряды. В последний день зимы блондинка решила удивить подписчиков.

На новом фото Собчак предстала в белом полушубке с черными пятнами. Под меха она надела брюк кирпичного цвета и белую рубашку с приталенным черным жакетом. Макияж с акцентом на губы и кудри дополнили образ. «В завершении зимы 2020 немного о планах на следующую. Женственная, элегантная и модная коллекция BraschiFur осень-зима 2021 была на прошлой неделе представлена в Милане в рамках недели моды и собрала огромное количество восторженных отзывов», — поделилась светская львица.

Однако поклонники не разделили ее восторга. Многие назвали наряд Ксении безвкусицей. «Ужасно. Как можно так безвкусно одеваться?», «Что-то абсолютно нелепое», «Какая безвкусица! А где его взять вкус хороший?», «Ксюх, тебе честно не идёт такой прикид», «Снимите это немедленно», — стали писать пользователи Сети.

Примечательно, что чуть ранее в похожей шубе, только полностью белой отметилась в Париже Светлана Лобода. Она составила свой аутфит из топа, жакета и брюк-дудочек темно-синего цвета, которые подчеркнули ее стройные ноги. Ее образ поклонники одарили комплиментами.