«Настоящий шик»: Кети Топурия дополнила брюки палаццо эффектным жакетом

Певица предстала в трендовом образе, а также показала, как проводит время с наследницей.

Кети Топурия растит дочь Оливию. Девочке только четыре года, но она уже изучает русский язык, учится краситься, наблюдая за мамой и проявляет интерес к моде. Недавно появились слухи, что певица снова беременна. Как известно, она встречается с дипломатом Львом Деньговым. Последние два месяца артистка стала носить наряды свободного кроя, а недавно и сама намекнула, что находится в интересном положении.

Однако пока Кети продолжает участвовать в фотосессиях. 29 февраля она показала снимок, на котором позирует в трендовом образе. Кети примерила актуальные в этом сезоне брюки палаццо, которые сочетала с жилеткой и жакетом прямого кроя в тон. Монохромный аутфит только подчеркнул стройную фигуру артистки. Топурия дополнила образ лишь солнцезащитными очками и часами на запястье. Поклонники пришли в восторг от ее наряда.

«Настоящий шик», «Вы прекрасна», «Потрясающий костюм!», «Стильно», «Какая же вы стильная просто нереально», — стали писать подписчики.

А тем временем Кети провела время с дочкой. Она попробовала кататься на роликовых коньках по дому. Певица при этом была облачена в шелковую пижаму мятного цвета, которая едва не подчеркнула наметившийся живот. Потом артистка запечатлела наследницу, которая кружилась. «Я Эльза», — заявила кроха. Топурия решила порадовать дочь и стала с ней раскрашивать специальный домик. Это привело Оливию в настоящий восторг.