Наталья Водянова в принтованных брюках и свитере вышла в свет с Антуаном Арно

В свой день рождения модель побывала на церемонии награждения орденом французского модельера Дианы фон Фюрстенберг.

Наталья Водянова 28 февраля отпраздновала день рождения. Знаменитой топ-модели исполнилось 38 лет. Она предпочла в такой день сначала устроить себе релакс. Девушка попарилась в сауне. Она не постеснялась показать себя без макияжа и в одном банном полотенце.

Как оказалось, именинница не стала сидеть дома. Она со своим возлюбленным Антуаном Арно посетила светское мероприятие, на котором была награждена французский модельер Диана фон Фюрстенберг.

Для появления на Публике Водянова выбрала яркий наряд. Принтованные брюки и сарафан она надела со теплым свитером. К необычному наряду модель подобрала небольшую сумку. Нюдовый макияж и легкие локоны завершили образ.

«Мой вчерашний день был наполнен любовью, заботой и тёплом поздравлений моих близких. Я очень благодарна всем вам, за ваши сообщения, поздравления, подарки и цветы», — поделилась Наталья.

Ее жених предстал в синем костюме и водолазке в тон. Они вместе позировали с виновницей торжества. Диана фон Фюрстенбергбыла награждена Орденом Почетного Легиона.

«Одна из самых невероятных и фонтанирующий созидательной энергией наших с вами современниц! Тот случай, когда награда нашла свою героиню!», — отметила модель.

К слову, многие поклонники восхитились образом Водяновой и продолжили поздравлять с 38-летием.

Напомним, что не так давно модель призналась, что готовится к свадьбе. Она планирует в скором будущем организовать торжество во Франции, на которое пригласит 300 гостей.

Мама нижегородской Золушки Лариса Кусакина тоже приедет на свадьбу. Женщина с нетерпением ждет этого дня. Она полностью одобряет выбор дочери. К слову, Антуан является сыном одного из самых богатых в Европе бизнесменов Бернарда Арно.