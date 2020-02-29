На стиле: Ирина Шейк в платье-рубашке и сапогах-казаках отметилась на улицах Парижа

Ирина Шейк почти весь февраль провела в командировках. Она успела побывать в Лондоне и Милане, где блистала на мировых подиумах. После работы модель обычно отрывалась на автопати. Поклонники поражались неиссякаемой энергии девушки. На днях она успела на несколько дней вернуться домой в Нью-Йорк и провести время с дочкой Леей. Вместе с двухлетней малышкой в стильном пальто модель запечатлели на прогулке.

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Однако Ирина вскоре снова отправилась в путешествие. На этот раз она приехала в Париж, где началась Неделя моды. Модель показала, как готовится к показу. Бывшая возлюбленная Брэдли Куперподелилась снимком, сделанным во время подготовки к показу Isabel Marant в Париже. Шейк нанесла на лицо необычную «золотую» маску. Супермодель позировала вместе с создательницей бьюти-средства. «Моя золотая королева красоты», — написала знаменитость.

После этого Ирину засняли на улицах Парижа. Она направлялась на показ в платье-рубашке темно-синего цвета. Приталенный наряд подчеркнул ее фигуру, а темные колготки выделили стройные ноги. Завершили образ сапоги-казаки. Волосы модель собрала в хвост, а лицо спрятала за солнцезащитными очками. В руках девушка несла небольшую белоснежную сумку.

Поклонники восхитились стильным аутфитом звезды. Они отметили, что могут любоваться Шейк вечно. На самом показе модель произвела фурор. Она предстала в объемным сапогах и пальто оверсайз без застежек. Нюдовый макияж и серьги-кольца завершили образ.