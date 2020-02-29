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«В шортах разве можно?»: Бородина нарушила дресс-код в театре

Некоторые подписчики сочли образ телеведущей не соответствующим случаю.

«В шортах разве можно?»: Бородина нарушила дресс-код в театре
Ксения Бородина/Фото: https://www.instagram.com/p/B8lQoXColth/

Ксения Бородина неприятно удивила собственных фолловеров, нарушив дресс-код в театре. В пятничный вечер ведущая «Дома-2» продемонстрировала образ, в котором собралась посетить мероприятие. Для выхода в свет Бородина выбрала удлиненный белый жакет свободного кроя, галстук в горошек, укороченные шорты и топ с кружевами.

Мнения подписчиков в комментариях разделились. Первые стали спрашивать, где Ксюша подсмотрела подобный образ. Вторые похвалили отменный вкус знаменитости и попросили у нее универсального совета для своего гардероба.

Нашлись, впрочем, и те, кто внешний вид Бородиной раскритиковал. «В шортах разве можно по дресс-коду?» — спросили они. Другие и вовсе усомнились, что на знаменитости одеты шорты, а не нижнее белье.

Отметим, что Бородина регулярно подвергается нападкам хейтеров. Оппоненты ведущей нередко и достаточно жестко проходятся по ее внешнему виду, а та предпочитает парировать в схожей манере.

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