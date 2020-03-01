Весенняя женственность: Орбакайте, Ходченкова и другие звезды выбрали модные брюки и джинсы

Чтобы быть женственной, не обязательно носить исключительно юбки и платья. О самых актуальных образах нового сезона эксперт Марина Корабель рассказала порталу Teleprogramma.pro.

«Ещё когда-то мужские брюки были атрибутом исключительно мужской одежды, а сегодня практически невозможно представить себе гардероб девушки без них», — сразу объясняет утвердившийся тренд бьютимэйкер-стилист Марина Корабель.

И действительно, люди начинают все больше ценить удобство и комфорт. Именно брюки и джинсы стали для многих женщин главным атрибутом ежедневных образов. Ну и надо учитывать наши погодные реалии. Эксперт рассказала порталу Teleprogramma.pro о последних модных течениях и разобрала звездные аутфиты.

В чем ходят звезды

Кристина Орбакайте привыкла много путешествовать. Порой за день ей нужно сменить несколько образов, поэтому она ценит удобство. Джинсы с высокой талией подчеркивают ее стройную фигуру и являются универсальной вещью, так как сочетаются и с блузкой, и с футболкой, и с джемпером.

«Джинсы прямого кроя и свитер, заправленный в них, удачно подчёркивают линию талии», — подметила стилист.

Невестка Орбакайте Алена Краснова является моделью. Она всегда следит за последними тенденциями. Недавно девушка предстала в серых джинсах с высокой талией. В сочетании с ботфортами и блузкой аутфит смотрелся женственно и стильно.

«Широкий пояс на джинсах, модный оттенок и необычный прием — джинсы, заправленные в свободные ботфорты, смотрится очень современно», — высказалась Корабель.

А вот Светлана Ходченкова является примером настоящей элегантности. Актриса любит носить костюмы оверсайз, вечерние платья, но недавно она выбрала для светского мероприятия широкие брюки с завышенной талией. К ним девушка подобрала топ и жакет, составив вечерний образ.

«Здесь сразу несколько трендов: широкие брюки + топ, кожаная куртка с объемными рукавами и total black — все в месте смотрится прекрасно», — дала оценку стилист.

Еще одна актриса, чей стиль вызывает только восхищение, — Юлия Снигирь. Девушка предпочитает носить лаконичные наряды. В ее гардеробе есть брюки нейтрального цвета, которые она носит с водолазкой и жакетом.

«Брюки бананы с защипами серо-коричневого оттенка отлично сочетаются с обтягивающей водолазкой и сапогами», — также подметила Корабель.

Екатерина Вилкова, знакомая многим по сериалу «Отель Элеон», редко появляется на публике, но ее образы яркие и стильные. Для очередного выхода в свет она выбрала контрастный look.

«Зауженные книзу и свободные сверху брюки в чёрном цвете удачно контрастируют с белыми ботильонами и блузой с объемными рукавам», — высказалась стилист.

Какие еще варианты брюк и джинсы актуальны:

«Брюки и джинсы с высокой или со средней посадкой, особенно актуальна высокая посадка. Брюки с высокой посадкой — это не только модно, но ещё и отличный стилистический прием удлинить ноги и скорректировать линию талии», — пояснила Марина Корабель.

Трендовые фасоны брюк

«Брюки палаццо — имеют широкие брючины и напоминают мужской крой, отличный вариант, когда хочется придать образу расслабленности и строгости одновременно, например, сочетая их с жакетом мужского кроя. А с каблуками они ещё и вытягивают визуально рост и скрывают несовершенства», — предложила еще один вариант эксперт.

«Кюлоты тоже имеют широкие брючины, только они укорочены книзу. Прекрасно сочетаются с сапогами под ними. Девушкам аппетитных форм следует избегать жёстких тканей, чтобы не получился квадратный силуэт, а если хочется примерить кюлоты, лучше выбирать струящиеся и более мягкие ткани», — рассказала стилист.

«Бананы — сверху они весьма свободные, а книзу стремительно заужаются, но не обтягивают икры. Длина — немного короче, чем у любых обычных брюк. Поэтому они слегка укорачивают ноги. Поэтому невысоким девушками лучше сочетать их с обувью на каблуке. Могут быть с защипами, которые придают объём в зоне бёдер, и девушкам, чьи бёдра узкие, это поможет их визуально увеличить, а у кого и без того пышные формы, стоит с осторожностью их выбирать», — подметила Корабель.

Трендовые фасоны джинсов

«Современные джинсы по форме практически дублируют фасоны брюк, а отличаются, как правило, материалом, длиной и декором. И, как уже упоминалось ранее, они тоже с завышенной линией талии. Могут иметь вышивку, разрезы, неровную кайму», — объяснила эксперт.

«Джинсы кюлоты — укороченные и широкие, будут хорошо сочетаться, конечно же, с кедами, кроссовками и сапогами-чулками под них. Девушкам небольшого роста и с пышными формами, так же, как и с брюками, стоит быть очень осторожными с данной моделью», — высказалась Марина.

«Джинсы клёш от бёдра или от колена, они слегка свободные, в сочетании с массивным с каблуком прекрасно вытягивают силуэт», — отметила стилист.

«Укороченные джинсы клёш могут иметь неровный край, также хорошо сочетаются с босоножками, кедами и сапогами, которые уходят в них», — добавила она.

«Mom’s — винтажный силуэт, джинсы с высокой талией, напоминавшие джинсы наших мам, они с высокой талией и имеют неформальный вид. Дополните их ремнём, грубыми ботинками на низком ходу и женственным верхом, например, кроп-топом или обтягивающей водолазкой», — также предложила эксперт.

«Boyfrend — прямые джинсы расслабленного кроя, как будто отобраны у вашего парня, красиво смотрятся с отворотами внизу и женственными босоножками», — рассказала Корабель.

«Slouchy — широкие, укороченные и, конечно же, с высокой талией. Сочетаются с ботильонами, босоножками или спортивной обувью», — добавила она.

«Что касаемо цвета, кроме классического синего и голубого, в джинсах обратите внимание на серый, чёрный и белый, они тоже очень актуальны! — предупредила Марина наших читателей. Мы однозначно видим, что оверсайз сверху спустился вниз. Чтобы быть женственной и модной, рекомендую подчеркивать талию широкими ремнями и оставлять открытые части тела, щиколотки запястья и талию, тем, кто может это себе позволить», — заключила стилист.

Справка Teleprogramma.pro: Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.

Также она экс-технолог американского бренда Revlon Professional, в которой проработала 6 лет; более 10 лет Корабель являлась основателем и руководителем салона красоты в Санкт- Петербурге, который и по сей день успешно работает. Помимо обучения в России также проходила курсы повышения квалификации в Мадриде у креативной команды Ex-pression.

Марина работает с такими дизайнерами, как Blumarin, Игорь Гуляев, Ася Когель, Полина Раудсон, и др. Свою красоту ей доверяют такие звёзды, как Юлиана Караулова, певица Нюша, телеведущая Алла Михеева, телеведущая Марианна Максимовских, солистка группы Iowa, и многие другие известные персоны.