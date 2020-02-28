«Не то, что хотелось бы увидеть»: имидж-стилист нашла модную ошибку в образе Шкулевой

Профессиональный стилист и шоппер Ольга Трофимова не оставила без внимания наряд возлюбленной Андрея Малахова на вечеринке по случаю празднования Масленицы.

39-летняя Наталья Шкулева стала хозяйкой импровизированного торжества по случаю празднования широкой Масленицы. Вечеринку для именитых гостей бизнесвумен организовала вместе со своим мужем Андреем Малаховым. Супруги решили устроить праздник вне дома, забронировав президентский номер Lotte Hotel.

Для вечера избранница ведущего программы «Прямой эфир» выбрала присборенное платье в стиле total white с рукавами-фонариками. Свой образ знаменитость дополнила туфлями на устойчивом каблуке.

В интервью Teleprogramma.pro относительно актуальности образа Натальи Шкулевой экспертным мнением поделилась имидж-стилист Ольга Трофимова. Так, профессиональный шоппер подметила, что представленный женой шоумена летний наряд едва ли был уместен на празднике по случаю Масленицы.

Эксперт в сфере моды уточнила, что Шкулева выбрала коктейльное платье, сшитое из очень тонкой ткани, которое не подходило для подобного мероприятия. Кроме того, Трофимова заверила, что к такому невесомому летнему платью больше бы подошли босоножки или танкетки.

«Обувь не гармонирует с общим стилем. Возлюбленной Андрея Малахова стоит заменить эти туфли на босоножки. В целом сам наряд к этому мероприятию не подходит. Совсем не то, что хотелось бы увидеть. Наталья очень красивая девушка, у нее элегантная укладка. Но вот платье она выбрала неправильное», — добавила имидж-стилист.

К слову, стилист не оставила без внимания и образ поющей телеведущей. В отличие от Натальи Шкулевой экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова удостоилась от профессионального шоппера комплимента там, где речь зашла о наряде.

Трофимова подчеркнула, что Ольга Бузова пришла на праздник к Малахову в роскошных кожаных ботфортах и жакете прямого кроя, отдав предпочтение динамичному молодежному луку.

«Образ не только актуальный, но и стильный! Вплоть до прически — легких локонов и естественного макияжа. Тут все отлично! Юбка с военными пуговицами, черная футболка, ботфорты — это наряд для энергичной девушки, занимающей свое место в отечественном шоу-бизнеса. И с фигурой у Ольги все отлично. Есть, что показать», — заверила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.