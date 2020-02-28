«Бомба»: Наталья Ветлицкая показала новый образ

Наталья Ветлицкая с возвращением на российскую эстраду четверть века спустя кардинально преобразилась. Звезда 90-х сменила стрижку и перекрасила свой блонд в розовый цвет. Кроме того, стилисты поработали и над ее нарядами.

В своем аккаунте в Инстаграм певица разместила видео, где показала один из своих новых образов, который, кстати, состоит сплошь из дизайнерских вещей:

«Dries Van Noten, Philipp Plein, Alaia, Norma Kamali», — перечислила мировые модные имена Ветлицкая.

Многие подписчики оценили лук исполнительницы.

«Вауууу, восхитительная! Наряд — бомба», «Стильная», «Наряд – супер», «Самая, самая! Очень стильно и идет вам», — некоторые засыпали звезду комплиментами.

Конечно, нашлись и те, кто добавил ложку дегтя: «Смените стилиста!», «Да да, костюм не модный». Эти подобные комментарии в духе «вам раньше было лучше» вызвали улыбку Ветлицкой: она ответила хейтерам, что ей «можно все».

Любовь к дизайнерским нарядам у Ветлицкой отметили многие после того, как на концерте Big Love Show она появилась в дорогом мини-платье серебристого оттенка от Филиппа Пляйна. Цена расшитого пайетками и стразами платья составила порядка 340 тысяч рублей.