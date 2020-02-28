«Соблазнительно»: Анфиса Чехова в бархатном платье в пол появилась на ковровой дорожке

Анфиса Чехова знаменита своими нестандартными формами. Российская телеведущая может посоревноваться в красоте с Ким Кардашян. Артистка много путешествует и дразнит мужскую аудиторию пикантными снимками. Также она всегда подчеркивает достоинства своей фигуры женственными образами. Недавно она блеснула на премьере нового «Доктора Дуллитла», а 27 февраля посетила церемонию вручения международной премии «РБ» в «Барвиха Luxury Village».

На коровой дорожке Чехова предстала в соблазнительном вечернем наряде. Она позировала перед фотографами в бархатном асимметричном платье в пол с пикантным разрезом до бедра. Наряд ультрамаринового цвета подчеркнул легкий наряд звезды и ее осиную талию. Гладкая прическа и макияжа с акцентом на губы дополни образ, как и туфли-лодочки в тон платью.

Анфиса переживала, что замерзнет, но от мехового боа отказалась. Она насладилась шоу и пообщалась с гостями. Поклонникам звезда предложила оценить ее образ. Мнения разделились. Одни пришли в восторг от яркого наряда, другие посчитали его неудачным.

«Вы прекрасны. Платье ужасно», «Синий цвет очень идёт», «Отличное платье и цвет», «Вы богиня! Но платье не нравится вообще, на штору похоже», «Анфиса, вы выглядите на все 100. Очень идёт платье и цвет. Соблазнительно», «Удивительно красивое платье, мне очень нравится как оно на вас сидит», — прокомментировали кадры подписчики.