«Закутанная Аннушка»: Нетребко в плюшевой шубе и юбке с принтом отметилась в Вене

Анна Нетребко недавно побывала во Франции. Она вернулась к гастролям после небольшого перерыва. Артистка, как известно, живет в Вене, там у нее есть квартира. Благодаря местоположению, оперной диве удобно после концертов в Европе возвращаться домой. После выступления в Париже, она отправилась в Гамбург, где дала концерт со своим мужем Юсифом Эйвазовым. Однако это было сложно, так как звезда подхватила вирус и едва не лишилась голоса.

После выступления Анна вернулась домой. Она сделала фото уже не в вечернем платье, а в зимнем наряде. Артистка утеплилась, чтобы еще сильнее не простудиться. Она предстала в плюшевой шубе винного цвета и юбке из денима с принтом. Оперная дива была без макияжа. Ее голову покрывал берет, а на плечи была накинула белая шаль. Нетребко выглядела уставшей.

«Пусть скорее к нам придет Весна и все противные вирусы исчезнут! Берегите себя!», — написала она.

Поклонники поддержали певицу. Они отметили, что даже в такой непростой период артистка выглядит превосходно. «Какая милая! И не говорите, все болеем!», «Какая же вы милая и нежная на этом фото», «Закутанная Аннушка», «Вы всегда красиво одеты, Анна! Мне нравиться ваш стиль!», «Какая вы уютная», — прокомментировали пост пользователи Сети.

К слову, дома Нетребко нашла в себе силы, чтобы похозяйничать на кухне. Время от времени она делится рецептами своих блюд, которые сама придумывает. На этот раз певица приготовила тушеную квашенную капусту в томатно-аджиковом соусе с паприкой и сардельками.