Монохромный образ: Собчак отметилась в юбке плиссе и джемпере пудрового цвета

Ксения Собчак в молодости любила носить облегающие джинсы, мини-юбки и топы. Постепенно вкус у светской львицы изменился. Теперь блондинка предпочитает более лаконичные и сдержанные образы. Особой любовью она прониклась к винтажным платьям, костюмам прямого кроя и юбкам гофре. Часто телеведущая подбирает монохромные образы. Уже в феврале она начала готовиться к наступлению весны.

На новом фото Ксения предстала в монохромном аутфите. Она надела джемпер свободного кроя трендового пудрового оттенка и юбку плиссе в тон. Наряд она дополнила белым лодочками и объемной сумкой. Легкие локоны и макияж с акцентом на глаза завершили нежный look. Собчак ранее уже надевала юбку гофре, но кремового цвета и сочетала его с жакетом. На этот раз она предпочла более повседневный образ.

«Весна идет! Весне дорогу!» — подписала кадр телеведущая.

Поклонникам наряд звезды пришелся по вкусу. Многие одарили Ксению комплиментами. «Очень модная и красивая! Супер», «Вау, красавица», «Одета всегда со вкусом», «Роскошный образ», «Какой волшебный наряд! Вам очень к лицу. », «В Ксении, как всегда, королевская изысканность», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Собчак в прошлом году во второй раз вышла замуж. Теперь она состоит в браке с режиссером Константином Богомоловым. Светская львица строит просторный особняк, в который собирается переехать ближе к лету. Там будет детская комната для ее сына Платона.