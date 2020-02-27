Стильная мама: Костенко в принтованном комбинезоне вышла на прогулку с дочками

Анастасия Костенко недавно стала мамой во второй раз. Пока Дмитрий Тарасов был на сборах, у нее начались роды. В одной из столичных клиник девушка родила еще одну дочку. Имя наследницы пара пока скрывает, но поклонники уверены, что оно необычное, так как старшую девочку они назвали Миланой. Домой маму и ребенка забрал уже сам футболист. Спустя несколько недель модель сообщила, что полностью восстановилась после родов и больше ее не мучают гормональные всплески.

Поклонников уже спустя несколько дней после радостного события Анастасия поразила стройной фигурой. Как и во время первой беременности, девушка почти не поправилась. Она рада появлению второго ребенка. Накануне жена Тарасова отправилась на прогулку с детьми. Модель на этот раз сменила элегантное пальто на принтованный пуховкой комбинезон с капюшоном. Годовалую наследницу она спрятала в пуховик и теплые штаны вишневого цвета. А вот младшая кроха лежала в коляске.

Поклонники восхитились ярким нарядом Костенко. Многие отметили, что у нее уютный look, но он больше подходит для горнолыжный курортов, чем для прогулки с детьми. Напомним, что жену Тарасова не раз критиковали за неудачные образы. Со временем девушка призналась, что пользуется услугами стилиста. Она часто устраивает фотосессии и участвует в рекламных проектах. Первое время ее часто сравнивали с предыдущей женой футболиста Ольгой Бузовой, но теперь нападки в ее сторону прекратились.