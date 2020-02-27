«Все так же прекрасна»: Деми Мур в пышном платье-бюстье появилась на Неделе моды в Париже

Актриса побывала в Музее декоративного искусства в Лувре на открытии выставки.

Актриса Деми Мур в свои 57 лет может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. После развода с Эштоном Кутчером артистка начала злоупотреблять лекарственными средствами. Ей было тяжело из-за развода и того факта, что она стала бесплодна. Хотя от прошлых отношений у нее есть три дочери.

больше по теме Дочь призналась, что под наркотиками Деми Мур превращается в монстра Наследница актрисы откровенно рассказала о своих отношениях со знаменитой матерью.

В последнее время Деми редко появляется на публике. Чаще всего ее можно увидеть на обложках глянца. Однако в конце февраля она приехала в Париж на Неделю моды. Артистка посетила Музей декоративного искусства в Лувре, где состоялось открытие выставки журнала Harper’s Bazaar, приуроченного к 150-летию истории моды.

На ковровой дорожке мур предстала в сказочном платье-бюстье из мерцающей ткани омбре. Пышный наряд в дымчато-розовых тонах подчеркнул стройную фигуру актрисы. А глубокое декольте с сетчатым топом позволило показать пышный бюст и роскошное бриллиантовое колье.

Нарощенные волосы Деми заплела в косу, что открыло ее шею, а нюдовый макияж подчеркнул природную красоту Деми. Поклонники пришли в восторг от вечернего аутфита голливудской звезды.

«Все так же прекрасна», «Молодая и красивая, как всегда», «Неверотно! Будто не было всех этих лет», «Шикарный образ Дива», «Потрясающая женщина! Ну как можно так выглядеть?», «Всегда ею восхищалась», — прокомментировали фото и видео пользователи Сети.

Напомним, что также в Париже сейчас находятся и отечественные звезды: Светлана Лобода, Елена Перминова, Ляйсан Утяшева и другие известные персоны.