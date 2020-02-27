Журналисты узнали, сколько стоит спортивный костюм Кейт Миддлтон

Накануне герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила спортивный стадион в Лондоне, где впечатлила зрителей своей физической подготовкой. Принцесса совершила забег и попробовала свои силы в тхэквондо.

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Для неофициального визита принцесса выбрала демократичный наряд, состоящий из зеленых кюлот марки Zara, такого же цвета джемпера бренда MANGO и кроссовок M&S. Журналистам удалось выяснить стоимость ее спортивного комплекта, его цена оказалась явно не королевской. Что, в принципе, свойственно Кейт. Герцогиня периодически разбавляет свой гардероб недорогими вещами, демонстрируя близость к своему народу.

Итак, брюки от Zara стоят примерно 2,5 тыс. рублей. Однако в настоящее время на интернет-платформах их можно купить со скидкой всего за 500 рублей. Белые кроссовки Миддлтон оцениваются тоже приблизительно в 2,5 тыс. рублей. Джемпер – в 1300 рублей.